Zoe Kravitz e Channing Tatum si sono fidanzati dopo due anni

I due pre si frequentino dal 2021 dopo essersi conosciuti in occasione del debutto di Kravitz alla regia.

Zoë Kravitz e Channing Tatum pare siano in procinto di convolare a nozze. La coppia si sarebbe fidanzata ufficialmente dopo circa due anni di frequentazione, secondo quanto riportato da più fonti.

Kravitz, 34 anni, pare abbia esibito il suo anello di fidanzamento quando è uscita con l'attore di Magic Mike (che di anni ne ha 43), alla festa di Halloween di Kendall Jenner a Los Angeles lo scorso 28 ottobre. Naturalmente, i due hanno indossato dei costumi coordinati ispirati al film horror del 1968 Rosemary's Baby, con lei nei panni del personaggio di Mia Farrow e Tatum vestito da bambino.

I due attori avevano scatenato il gossip circa una loro storia d'amore nell'agosto del 2021, mentre lavoravano al debutto di lei alla regia del film Pussy Island. All'epoca, Kravitz era stata avvistata in sella alla sua moto per le strade di New York.

Channing Tatum: "Zoë Kravitz mi ha convinto a non indossare più le Crocs"

La coppia non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale su un red carpet, anche se entrambi hanno partecipato separatamente al Met Gala del 2021 prima di andarsene insieme. Hanno invece optato per uscite private - con amici tra cui Taylor Swift - e per mantenere la magia della loro relazione tra loro due.