Blink Twice: Channing Tatum nel trailer del film che segna l'esordio alla regia di Zoë Kravitz

Il 23 agosto arriverà nelle sale americane il film Blink Twice, l'esordio alla regia dell'attrice Zoe Kravitz, e il trailer regala qualche nuova anticipazione.

Nel video si assiste infatti al momento in cui la protagonista riceve una proposta imperdibile, anche se non può attendersi la svolta inaspettata che prenderanno gli eventi.

Una vacanza inquietante

Nel trailer di Blink Twice, opera prima di Zoë Kravitz alla regia, la cameriera Frida viene invitata, durante un evento beneficio, dal miliardario Slater King a trascorrere del tempo sulla sua isola privata.

La situazione, tuttavia, inizia a diventare complicata quando la giovane non riesce più a distinguere in modo chiaro la realtà e percepisce qualcosa di oscuro che potrebbe trasformare la sua vacanza in un incubo.

I dettagli del film

Il film di Zoë Kravitz, che ne ha scritto anche la sceneggiatura, racconta la storia di Frida (Naomi Ackie), una giovane e intelligente cameriera di Los Angeles che spera di conquistare il filantropo e magnate in campo tecnologico Slater King (Channing Tatum). Quando la ragazza riesce astutamente a entrare nel circolo di amici di King e ottenere la possibilità di trascorrere del tempo sulla sua isola privata, è pronta per il viaggio di una vita. Nonostante l'epica ambientazione, le persone meravigliose, champagne che scorre senza fine e party fino a notte inoltrata, Frida percepisce che c'è qualcosa in più su questa isola, ma che non riesce a capire, qualcosa di terrificante.

Tra gli interpreti di Blink Twice ci saranno anche Christian Slater (Dr. Death), Alia Shawkat (Search Party), Geena Davis (Thelma & Louise), Adria Arjona (Morbius), Haley Joel Osment (Goliath), Liz Caribel Sierra (God's Time), Levon Hawke (The Crowded Room), Trew Mullen (Sunny Family Cult), Saul Williams (Akilla's Escape), Cris Costa e Kyle MacLachlan (Blue Velvet).