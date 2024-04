Scarlett Johansson e Channing Tatum svelano il titolo del loro nuovo film e quando arriverà il trailer

Un video condiviso su Twitter/X ha annunciato il titolo del film con star Scarlett Johansson e Channing Tatum, in arrivo a luglio nei cinema, svelando inoltre che è in arrivo il trailer.

Nel video condiviso sui social si vede l'attrice mentre chiama il collega e insieme fanno un countdown, svelando così il titolo del progetto.

I primi dettagli del progetto

Il film Fly Me To The Moon è stato prodotto per Apple e alla regia è stato impegnato Greg Berlanti. I protagonisti sono Scarlett Johansson e Channing Tatum, anche se per ora non sono stati svegliati i dettagli dei personaggi affidati alle due star.

Nel cast ci sono anche Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano e Woody Harrelson.

La storia dovrebbe essere ambientata negli anni '60, durante la corsa allo spazio. Il debutto è previsto per il 12 luglio e lunedì, invece, sarà svelato online il trailer del progetto.

Rose Gilroy ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio basandosi sulla storia firmata da Bill Kirstein e Keenan Flynn. Johansson è impegnata anche come produttrice in collaborazione con Jonathan Lia, Keenan Flynn e Sarah Schechter.