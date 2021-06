Channing Tatum: "Zoë Kravitz mi ha convinto a non indossare più le Crocs"

Una singola uscita con Zoë Kravitz è stata sufficiente per convincere Channing Tatum a non indossare mai più le Crocs, ovvero una delle calzature estive più alla moda del 2021. Durante un'intervista con Deadline, relativa all'imminente debutto alla regia della Kravitz, Tatum ha affermato che la star di High Fidelity era molto sicura di sé durante il loro primo incontro.

"Sono senza parole... Zoë non ha perso tempo, una delle prime cose che mi ha detto è stata: 'Non dovresti indossare le Crocs' ed era così irremovibile in proposito che mi ha completamente convinto; da allora non le ho più indossate e credo che non lo farò mai più", ha confessato Tatum.

"Stavo solo cercando di essere una buona amica, Chan", ha risposto la Kravitz, 32 anni. "Si, questo l'avevo capito, la cosa triste è che stavo adorando le Crocs e la mia adorazione è durata fino a quando tu mi hai detto: 'Non puoi indossarle mai più'. Al che ho semplicemente pensato: 'OK, va bene.'" Ha concluso Channing.

La Kravitz, infine, ha chiarito che "ci sono persone là fuori che possono permettersi di indossare le Crocs, trend setter come Justin Bieber e Bad Bunny hanno riportato alla luce le slip-on di plastica, nonostante l'opposizione di Victoria Beckham, il fatto è che non credo che tu, Chan, sia una di queste persone."