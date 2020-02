ZeroZeroZero: boom di ascolti per il debutto della serie su Sky

Il debutto di ZeroZeroZero su Sky è stato un successo, con un boom di ascolti notevole per una puntata pilota. Presentata in anteprima mondiale alla 76 Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, girata in 3 continenti (America, Europa, Africa), 5 paesi (Italia, Messico, Marocco, Louisiana e Senegal) e 6 lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo), ZeroZeroZero dopo il lancio su Sky si appresta ora a (ri)fare il giro del mondo.

Intanto in Italia il debutto assoluto della serie Sky Original, prodotta da Cattleya, è stato accolto da critiche decisamente positive: per Il Corriere della Sera e Il Mattino si tratta di un autentico kolossal, "una grande saga sulla fragilità del potere" titola Repubblica, "travolgente" per Il Messaggero e "un affresco straordinario - per La Stampa - che porta la tv italiana su un altro livello, faccia a faccia con le eccellenze internazionali", "la più ambiziosa serie tv italiana mai girata" secondo Wired, che "affascina e fa gelare il sangue" (Movieplayer) e una produzione con cui Sky "guarda direttamente alla Coppa del Mondo per Club della serialità" (Tvblog).

Zerozerozero: Harold Torres in una scena della serie

La serie sulle rotte globali del narcotraffico, tratta dal bestseller di Roberto Saviano, e firmata da Stefano Sollima con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, ha raccolto su Sky 407 mila spettatori medi per il primo episodio, diretti da Stefano Sollima. A seguire, il secondo episodio è stato visto da 274 mila spettatori medi, con una media della serata pari a 341 mila spettatori. Uno straordinario affresco a tinte crime che segue il viaggio intorno al mondo - dal Messico all'Aspromonte - di una portacontainer che trasporta un carico molto speciale: 900 milioni di euro in cocaina purissima, soldi sporchi pronti a inquinare - e a sorreggere - l'economia legale.

ZeroZeroZero, la recensione degli episodi 1x01 e 1x02: la cocaina non dorme mai

Con Andrea Riseborough, Dane Dehaan e Gabriel Byrne nei panni dei broker che muovono il carico, con Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida che interpretano due boss della 'Ndrangheta che quel carico lo hanno pagato, e con Harold Torres protagonista della storyline messicana, nei panni di un soldato di quelle forze speciali che il narcotraffico dovrebbero combatterlo.