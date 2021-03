Zerocalcare: "Disprezzo i film della DC e Batman mi sta sul ca..."

Zerocalcare a ruota libera e senza filtri all'UltraPop Festival 2021: il fumettista ha dichiarato di non essere un grande fan dei film del DC Extended Universe e in particolare non apprezza la figura di Batman.

Un primo piano di Zerocalcare a Lucca Comics & Games 2014

Michele Rech, in arte Zerocalcare, approderà su Netflix con la sua prima opera animata, ma non ha ancora rivelato quando. Intanto, in diretta sui canali Twitch di Ultrapop Festival, si è lasciato andare a qualche dichiarazione altrettanto "animata": quando gli è stato chiesto se avesse avuto modo di vedere il film evento Zack Snyder's Justice League, Zerocalcare ha risposto: "Disprezzo ogni film della DC"

"Tolti i Batman di Christopher Nolan e l'ultimo Joker, non capisco proprio come, nel lungo processo di produzione di un film, nessuno abbia fatto notare che i film della DC non dovrebbero uscire al cinema", ha continuato Zerocalcare. "Sono qualcosa di indecente, manco per una scuola di cinema del primo anno andrebbero bene."

"Ci sono anche film dell'universo della Marvel brutti, ma quelli della Warner per la DC sono proprio sbagliati, montati male, buchi nella trama che non capisci, anche uno che va al doposcuola ai corsi di sceneggiatura per bambini ti dice che 'sta roba non funziona. E non è colpa di Batman, che come personaggio mi sta sul cazzo a prescindere, anche perché mi piace come figura, è che umanamente è deprecabile. Anche il film della Marvel più brutto mai uscito, lo metterei comunque dieci spanne sopra un film della DC."

Justice League: Snyder Cut: Il documentario di Movieplayer sulla sofferta genesi del film

Se volete recuperare la replica della diretta, potete trovarla sul canale YouTube di UltraPop!