Spider-Man: Brand New Day, finalmente le foto di Tom Holland e Zendaya sul set

Holland e Zendaya si sono finalmente riuniti sul set nei panni di Peter Parker e Michelle "MJ" Jones Watson per il prossimo film del franchise che vedrà Destin Daniel Cretton alla regia

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day stanno proseguendo come da programma nel Regno Unito e poche ore fa è stata pubblicata una nuova foto dal set che mostra per la prima volta Tom Holland e Zendaya di nuovo insieme.

L'attrice, che tornerà nei panni di Michelle "MJ" Jones Watson, sembra essere in costume come il suo personaggio, e il fatto che l'attrice sia sul set insieme allo Spider-Man di Holland suggerisce che condivideranno davvero delle scene nel prossimo sequel diretto da Destin Daniel Cretton. Purtroppo, il set - costruito ai Pinewood Studios di Londra - rimane avvolto nel mistero.

Da quanto si vede, sembra che Holland e Zendaya fossero presenti per salutare i fan invitati sul set di Spider-Man: Brand New Day. Non ci aspetteremmo che venga fuori qualcosa di più rivelatore di questo, dato che i Marvel Studios stanno facendo molta attenzione a mantenere la trama segreta.

Il regista Jon Watts: "Guarderò il prossimo Spider-Man da spettatore"

L'Hollywood Reporter ha recentemente chiesto a Jon Watts, il regista di Spider-Man: Homecoming, Far From Home e No Way Home, se non veda l'ora di guardare il prossimo film come semplice fan.

Il filmmaker ha quindi risposto: "Sì, non vedo l'ora. Sarà così strano per me. Sono ancora in contatto con tutti. Spero che Tom stia bene. Si è fatto male un paio di settimane fa, ma penso che si sia rimesso bene. Sarà un'esperienza davvero surreale per me. Sono nervoso, sono entusiasta e non vedo l'ora di vedere cosa stanno preparando".

Riflettendo sul livello di segretezza attorno a Spider-Man: No Way Home, Watts ha aggiunto: "Se avessi di nuovo un segreto così grande, credo che sarei in grado di mantenerlo. Ma, d'altra parte, una delle cose che è trapelata è stata una consegna a casa di Andrew Garfield ad Atlanta. Come puoi prevederlo? Dovresti costringere tutto il cast e la troupe a un lockdown totale. Quindi non so se si possa mai essere completamente a prova di fuga".

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Quando uscirà il primo trailer di Brand New Day?

Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, sembra che il primo teaser che anticiperà le nuove gesta dell'Uomo Ragno di Tom Holland sarà proiettato davanti alle copie di uno dei film più attesi della prossima stagione natalizia, ovvero Avatar: Fuoco e Cenere.

Si allunga quindi la lista dei trailer attesissimi che dovrebbero uscire "accoppiati" al terzo capitolo della saga di James Cameron. Oltre a Spider-Man: Brand New Day, secondo Trailer Track Marvel potrebbe lanciare addirittura il primo trailer di Avengers: Doomsday mentre è quasi certo che il film sarà preceduto dal trailer del nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey.