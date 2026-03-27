The Drama, il regista è nei guai per una controversa intervista del 2012

Un articolo di Kristoffer Borgli, tratto da una rivista norvegese e tornato alla ribalta in questi giorni sta sollevando nuove domande sul regista proprio mentre la sua fama a Hollywood sta iniziando a crescere.

Borgli, il regista del film di prossima uscita The Drama - Un segreto è per sempre con Zendaya e Robert Pattinson, è diventato virale su Reddit, dove gli utenti hanno condiviso le scansioni di un articolo pubblicato nel 2012 su D2, inserto del fine settimana di Dagens Naeringsliv - il principale quotidiano finanziario norvegese. D2 è il suo supplemento patinato dedicato alla cultura e allo stile di vita, noto per i suoi saggi e i profili approfonditi.

Locandina di Kristoffer Borgli

Kristoffer Borgli e la relazione con una minorenne

Nel testo, scritto dallo stesso Borgli, all'epoca ventisettenne, rifletteva su una recente relazione avuta con una ragazza adolescente. Le scansioni, che non sono facilmente reperibili online, hanno iniziato a circolare e sono state tradotte dagli utenti.

La rinnovata attenzione arriva mentre Borgli sta passando dall'essere un regista indie di culto a una presenza più mainstream. Il suo ultimo film, The Drama, nuovamente in lingua inglese, dopo Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo? del 2023 con Nicolas Cage - vede protagonisti due delle più grandi star di Hollywood, Zendaya e Pattinson, elevando ulteriormente il suo profilo a livello internazionale.

Sebbene in Norvegia l'età legale del consenso sia fissata a 16 anni, le relazioni tra adulti e adolescenti continuano a essere socialmente controverse nel Paese, una tensione con cui Borgli si confronta nel suo saggio.

Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?: Nicolas Cage in una foto

Dal cinema indie a Hollywood, la carriera di Kristoffer Borgli

Emerso negli anni 2010 con uno stile originale che mescola satira, umorismo nero e riflessioni sulla cultura contemporanea e digitale, Borgli, dopo alcuni cortometraggi e lavori sperimentali, ha attirato l'attenzione internazionale con il film Sick of Myself, presentato al Festival di Cannes, in cui critica il narcisismo e la ricerca ossessiva di visibilità.

Il regista ha poi consolidato la sua reputazione a livello globale con Dream Scenario, interpretato da Nicolas Cage, che esplora fama, identità e percezione pubblica attraverso una premessa surreale. Il suo cinema si distingue per uno sguardo ironico e inquietante sulla società contemporanea, rendendolo una delle voci più interessanti del panorama europeo recente.

Di cosa parla The Drama, il romance con Zendaya e Robert Pattinson

Al centro della trama ci sono Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson). I due giovani si stanno preparando alle nozze tra lezioni di danza e prove dei loro discorsi. Una serata insieme a una coppia di amici porta però alla luce la cosa peggiore che hanno fatto nella loro vita e la confessione di Emma sembra sconvolgere le persone che le stanno accanto, incrinando anche la sua storia d'amore. La pellicola debutterà nelle sale italiane il 2 aprile 2026.