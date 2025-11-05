After the Hunt, ora sappiamo che ruolo aveva Zendaya prima di abbandonare il film di Luca Guadagnino

Dopo averla diretta in Challengers, la collaborazione tra Zendaya e il regista italiano sarebbe dovuta proseguire anche nell'ultimo film arrivato in sala lo scorso ottobre, ma l'attrice ha rinunciato all'ultimo minuto

After the Hunt - Dopo la caccia è uscito lo scorso ottobre dopo la presentazione all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il film di Luca Guadagnino vede protagonisti Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri ma avrebbe dovuto comprendere inizialmente Zendaya.

La star di Euphoria e il regista italiano erano reduci dalla collaborazione in Challengers, che pur avendo ricevuto recensioni non del tutto positive, aveva incassato quasi 100 milioni di dollari nel mondo. Secondo quanto riferito dal direttore della fotografia, Malik Hassan Sayeed, la collaborazione tra i due sarebbe dovuta proseguire proprio in After the Hunt.

Zendaya, infatti, avrebbe dovuto interpretare il ruolo poi assegnato ad Ayo Edebiri, ovvero quello di Margaret "Maggie" Resnick, ma l'attrice ha dovuto abbandonare il film all'ultimo momento.

Challengers: Zendaya, Josh O'Connor in una foto

Perché Zendaya ha dovuto rinunciare al film di Luca Guadagnino?

La produzione di After the Hunt è iniziata nel luglio 2024, anno in cui Zendaya ha avuto un'agenda piuttosto libera da grossi impegni: ha girato un solo film, The Drama, nell'ottobre successivo. È probabile quindi che abbia semplicemente deciso di non voler partecipare al progetto, che l'avrebbe vista tornare a lavorare con il regista palermitano.

Numeri alla mano, sembra sia stata una scelta saggia da parte sua: il film è stato stroncato dalla critica, accusato di avere posizioni politiche reazionarie e si è rivelato un flop al botteghino.

Non solo, l'imponente budget iniziale, che ammonterebbe a circa 80 milioni (di cui 20 milioni per il cachet di Julia Roberts, a quanto pare), ha reso praticamente impossibile ottenere un buon successo commerciale verso quello che è considerato un film d'attori molto concentrato sui suoi dialoghi pungenti sull'attualità.

Euphoria: Zendaya nello speciale Parte Uno: Rue

Il ritorno di Euphoria e i prossimi progetti dell'attrice

Per il 2026 la sua agenda è decisamente piena: come detto, reciterà nel film The Drama, una commedia drammatica prodotta da A24 con protagonista anche Robert Pattinson. Inoltre sarà parte di due grandi blockbuster: il film epico The Odyssey di Christopher Nolan (uscita prevista per luglio 2026) e la continuazione della saga Dune: Parte Tre (in uscita a dicembre 2026) diretta da Denis Villeneuve

Sul fronte televisivo, Zendaya tornerà con la terza stagione di Euphoria, che la vedrà nuovamente nei panni di Rue, in un'ambientazione che subirà un importante salto temporale e il passaggio dal liceo al college per i protagonisti. Infine è attesa anche nel film Spider‑Man: Brand New Day (luglio 2026) anche se potrebbe ricoprire un ruolo più ridotto nei panni di MJ rispetto al passato.