Zack Snyder's Justice League: Wonder Woman, Deathstroke, Darkseid e The Flash nei nuovi teaser

I nuovi teaser di Zack Snyder's Justice League regalano molte scene inedite con protagonisti Wonder Woman, Darkseid, Deathstroke e The Flash.

Zack Snyder's Justice League ha due nuovi teaser dedicati rispettivamente a Wonder Woman e The Flash, e un nuovo filmato apparso su Twitch in cui appaiono i villain della versione ideata dal filmmaker.

Nel video dedicato all'eroina interpretata da Gal Gadot si sentono alcune voci, tra cui quelle dei nemici della storia, e si assiste a un breve scontro tra Diana Prince e Darkseid.

Il nuovo teaser dedicato a Zack Snyder's Justice League apparso su Twitch permette di sentire la voce di Darkseid, personaggio interpretato da Ray Porter, e vedere nuove immagini di Deathstroke e del Joker, interpretati dagli attori Joe Manganiello e Jared Leto.

Il teaser dedicato a The Flash, distribuito ieri, mostrava alcune spettacolari sequenze cui Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, usa i suoi poteri per salvare Iris e per combattere contro i nemici del team di eroi.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.