Zack Snyder's Justice League. il regista parla dei villain e dei progetti per i capitoli successivi

In Zack Snyder's Justice League ci sarà spazio per i villain Darkseid e Steppenwolf e il regista ha parlato della storia dei due personaggi.

Zack Snyder's Justice League porta in scena due villain e il regista ha parlato del modo in cui ha sviluppato i personaggi, pianificando inoltre le storie che sarebbero state raccontate nei sequel che aveva progettato.

Attualmente HBO Max e Warner Bros non hanno valutato la possibilità di proseguire la storia, tuttavia un successo del film in arrivo il 18 marzo potrebbe alimentare ulteriormente il sostegno dei fan nei confronti del regista, elemento che ha già portato all'impresa di proporre sugli schermi la versione originale della storia.

Zack Snyder's Justice League: Steppenwolf in una foto del film

Zack Snyder, parlando della sua versione di Justice League, ha raccontato: "Il nostro piano è sempre stato quello di realizzare un grande arco narrativo, la grande battaglia, il grande problema era Darkseid e sta arrivando, e non è disposto ad accettare un 'no' come risposta alle sue rischieste. Quindi, letteralmente, manda suo zio, Steppenwolf, sulla Terra".

Il filmmaker ha aggiunto: "Per quanto riguarda Steppenwolf, ci sono stati dei problemi in famiglia su Apokolips, non sappiamo cosa, sono successe delle cose che li ha allontanati. Si tratta di una storia all'insegna della redenzione per Steppenwolf. Sta semplicemente cercando di fare la cosa giusta e trova qualcosa sulla Terra che, se potesse riuscire nel suo scopo, potrebbe migliorare tutta la situazione".

Nel caso in cui Zack Snyder non ottenesse la possibilità di proseguire la storia, il regista ha comunque avuto l'occasione di inserire delle scene che avrebbero fatto parte dei capitoli successivi: "Avevo trascorso molto tempo pensando al mondo versione Knightmare del DCEU e francamente si è trattato di tanto tempo considerando l'aspetto del mondo dopo un'invasione da parte di Darkseid, cosa sarebbe successo e come si potrebbe risolvere la situazione. Avevo pensato a tutti i dettagli, ai personaggi che volevo coinvolgere, ho potuto sviluppare quell'idea. E poi ho pensato che ci fosse il bisogno di un confronto tra Batman e il Joker, tutti ne avevano bisogno, è qualcosa di importante e alimenta la storia. Jared Leto, e il resto del cast, hanno accettato la proposta e detto 'Sai cosa? Facciamo questa piccola scena. Penso che i fan la meritino'. E penso che dia un po' l'idea di cosa sarebbe accaduto in questo mondo".

Zack Snyder's Justice League sarà disponibile dal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia.