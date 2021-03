Zack Snyder's Justice League: svelati i titoli delle sei parti del film

Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo e online sono stati svelati i titoli delle sei parti in cui sarà suddivisa la storia.

La versione che verrà proposta sugli schermi avrà una durata di 4 ore e 2 minuti e, durante il weekend, il regista aveva già anticipato i primi dettagli delle prime due parti del racconto.

Online è ora stato annunciato che i titoli delle sei parti saranno Don't Count on it, Batman (Non contarci, Batman), The Age of Heroes (L'epoca degli eroi), Beloved Mother, Beloved Son (Amata Madre, Amato Figlio), Change Machine, All the King's Horses (Tutti i cavalli del re) e Something Darker (Qualcosa di più oscuro).

Zack Snyder's Justice League si concluderà con un cliffhanger e gli spoiler condivisi dal regista e il titolo del capitolo finale confermano che il capitolo successivo avrebbe mostrato gli eroi alle prese con una realtà oscura e impegnati ad affrontare Darkseid: "Sarebbe stato certamente il cattivo, ma è sicuramente in azione in questo film ed è a capo di tutto. Non voglio anticipare troppo, ma è decisamente lì".

Snyder aveva sottolineato che probabilmente non avrà la possibilità di concludere la storia come aveva inizialmente pianificato, sottolineando tuttavia che se gli venisse fatta la proposta di realizzare un sequel porebbe valutare la situazione.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.