Zack Snyder's Justice League: il teaser dedicato a Superman

Nell'attesa di Zack Snyder's Justice League, online è stato condiviso un nuovo teaser, questa volta dedicato a Superman, che anticipa il ritorno del supereroe interpretato da Henry Cavill sugli schermi.

Online sono così apparsi il poster e il video che non regala grandi anticipazioni per quanto riguarda gli eventi raccontati sullo schermo.

Nel filmato promozionale di Zack Snyder's Justice League, come accaduto con quello dedicato a Bruce Wayne, si vede Clark Kent camminare in un corridoio ai cui lati ci sono i costumi del team di eroi mentre si sentono le voci di alcuni personaggi, tra cui anche i suoi genitori. Il personaggio interpretato da Henry Cavill sottolinea infine che è stato riportato in vita per un motivo e vuole scoprire quale.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.