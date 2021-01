Zack Snyder’s Justice League, rivelata la data d'uscita del film su HBO Max

Zack Snyder's Justice League ha finalmente una data di uscita: il 18 marzo 2021 il film, attesissima e chiacchierata versione di Zack Snyder, arriverà su HBO Max, piattaforma streaming di proprietà di WarnerMedia.

Ad annunciarlo una serie di poster condivisi dall'account ufficiale del film diretto da Zack Snyder, che in progressione ci ricordano l'essenza della pellicola tramite tre semplici parole: "Fallen. Risen. United".

Il progetto di riportare in vita la visione di Snyder - caldamente sostenuto dai fan fin dall'uscita della poco apprezzata versione teatrale del film targata Joss Whedon -, ha finalmente raggiunto una svolta lo scorso maggio, quando Snyder in persona ha annunciato il via libera da parte di Warner Bros. per il suo completamento.

Così è iniziata la lavorazione, tra modifiche e aggiunte varie, VFX e reshoot, e tra soli due mesi sarà possibile vederne il risultato (che si vocifera avere una durata complessiva di circa 4 ore), almeno oltreoceano.

Non è stato infatti ancora comunicato nulla circa la distribuzione italiana di Zack Snyder's Justice League - nel nostro paese non è disponibile la piattaforma streaming HBO Max -, ma ora che abbiamo una data d'uscita precisa, è probabile che un annuncio in proposito sia imminente.