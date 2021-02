Zack Snyder’s Justice League: la prima foto del Joker di Jared Leto

Senza dubbio, lo Zack Snyder's Justice League è uno dei progetti più attesi di questo nuovo anno. Zack Snyder ha alimentato ulteriormente la curiosità dei suoi fan diffondendo su Vero una prima foto che ritrae la versione di Joker interpretata da Jared Leto.

L'immagine di Zack Snyder's Justice League condivisa dal regista è priva di descrizione ed è virata in bianco e nero. La foto ritrae una carta con un joker in primo piano stretta tra l'indice e il pollice di un personaggio misterioso e, sullo sfondo e fuori fuoco, quello che, a tutti gli effetti, sembrerebbe il Joker interpretato da Jared Leto. La diffusione online di questa prima foto è seguita all'annuncio dell'arrivo del film su HBO Max a partire dal prossimo 18 marzo. Concepito in origine per dare vita a una miniserie in quattro parti, Zack Snyder's Justice League sarà distribuito come un film dalla durata di circa 4 ore.

Come riportato da CBR, lo scorso ottobre è stato annunciato che Leto sarebbe apparso nella nuova versione di Justice League diretta da Zack Snyder. L'attore ha interpretato il ruolo per la prima volta in Suicide Squad nel 2016 sebbene la sua apparizione sullo schermo sia stata fortemente ridotta. Nella versione di Justice League distribuita al cinema nel 2017 non si menzionava Joker. L'interferenza di Warner Bros con Suicide Squad e il successo di #ReleasetheSnyderCutMovement hanno provato in tutti i modi a convincere lo studio a distribuire anche la director's cut di Suicide Squad.

Il cast di primissimo livello di Zack Snyder's Justice League annovera i nomi di Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Jesse Eisenberg e di J.K. Simmons. Determinato a voler rispettare il sacrificio estremo di Superman, Batman è deciso a mettere su un team di metaumani per proteggere la Terra da una catastrofe di proporzioni inaudite. Il piano, però, si rivelerà più complesso del previsto e, per portarlo a termine, Bruce Wayne dovrà affrontare tutti i suoi demoni interiori.