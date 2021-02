Zack Snyder's Justice League, perché Joker non ha i tatuaggi come in Suicide Squad?

Nelle prime foto del Joker di Jared Leto provenienti dallo Snyder Cut, il personaggio sembra non avere i tatuaggi che avevamo invece visto in Suicide Squad, ma quale sarà il motivo?

Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini relative al Joker interpretato da Jared Leto in Zack Snyder's Justice League, la versione estesa e rivisitata del film del 2017 che arriverà a marzo su HBO Max. In queste foto, tuttavia, il personaggio ha un aspetto totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto in Suicide Squad, a cominciare dalla totale mancanza di tatuaggi.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Che piacesse o meno l'iterazione del Joker del DCEU presentatoci in Suicide Squad, un simile personaggio aveva ancora molto da dire, e ora avrà in un qualche modo la possibilità di farlo.

Qualche mese fa era stato infatti comunicato che nello Snyder Cut avremmo visto anche Il Principe Pagliaccio di Gotham, sebbene non fosse ancora chiaro né come, né perché, non essendo parte della sceneggiatura originale del film.

Ma come raccontato dallo stesso Snyder a Vanity Fair, Joker farà la sua apparizione nella Knightmare timeline, ovvero quella realtà in cui i supereroi non sono riusciti a fermare l'ascesa al potere di Darkseid.

Qui Joker sarà una sorta di "Fantasma del Natale che deve ancora venire", un monito per ciò che che potrebbe accadere se Batman e gli altri non dovessero trovare il modo di sventare l'incredibile minaccia che è Darkseid.

Ma basta questo a giustificare il suo nuovo aspetto?

"Direi che ne è passata di acqua sotto i ponti nel frattempo. Chissà cosa è successo nel mentre" ha affermato Snyder in merito "Non so se sta indossando del make-up, non so cosa sta succedendo. È difficile da dire esattamente".

L'assenza di tatuaggi potrebbe dunque essere spiegata tramite degli eventi interni alla storia, di cui però non siamo al corrente - dopotutto, non sappiamo nemmeno se sono del tutto assenti o se sono stati semplicemente coperti -, o potrebbe anche essere una pura scelta stilistica da parte del regista, anche per differenziare il personaggio dalle sue precedenti versioni.

Per saperne di più, tuttavia, dovremo necessariamente attendere l'arrivo di Zack Snyder's Justice League sugli schermi.