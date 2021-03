Zack Snyder's Justice League: il regista svela perché "We live in a society" è presente solo nel trailer

In Zack Snyder's Justice League è assente l'ormai famosa battuta del Joker "We live in a society" e il regista ha spiegato perché è stata usata solo nel trailer.

Nel film Zack Snyder's Justice League è assente l'ormai famosa battuta We Live in Society pronunciata nel trailer dal Joker interpretato da Jared Leto e il regista ha spiegato perché quella parte del dialogo è assente.

La nuova rivelazione emerge da un'intervista a Wonder Meg in cui si parla dei possibili finali alternativi della storia, non proseguite se non volete spoiler sull'epilogo del lungometraggio.

Zack Snyder ha spiegato: "Sì, c'era una versione di quel dialogo, quello che stavo cercando di fare era un secondo epilogo per la versione in bianco e nero del film, quella per beneficenza". Il regista ha confermato: "C'è un secondo finale di Zack Snyder's Justice League, una versione della scena con Jared Leto, che comprende quella battuta. La verità è che quando Batman parla di Harley Quinn, o si ha 'We live in a society' o si sente il dialogo presente nel film e ho semplicemente pensato che quella battuta sia fantastica, e forse un giorno la vedremo tutti, ma anche che apprezzavo davvero molto la versione spezzata, ingannata e vulnerabile del Joker che vedete nel film".

Leto sul set ha improvvisato le battute e ha quindi pronunciato quattro diverse versioni del discorso compiuto dal villain, ognuna con un'atmosfera e un approccio differeti. Snyder voleva un confronto verbale tra Batman e il Joker che avesse un vincitore tra i due. Tra le battute improvvisate dall'attore c'era anche un approccio più duro al dialogo in cui il nemico di Bruce Wayne gli chiedeva chi, tra Robin e Lois Lane, fosse la persona che aveva urlato più forte prima di morire.

Snyder ha però preferito inserire il dialogo in cui Batman "vince" mettendo in parte in crisi la sua nemesi parlando della promessa fatta a Harley Quinn prima della sua morte, parole che lasciano l'ex fidanzato della donna visibilmente scosso.

Zack Snyder's Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.