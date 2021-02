Zack Snyder's Justice League: Junkie XL condivide un brano della colonna sonora

Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max il 18 marzo e Junkie XL ha ora condiviso il primo brano tratto dalla colonna sonora realizzata per la nuova versione del lungometraggio.

Il compositore ha scritto: "La colonna sonora della Snyder's Cut non sarebbe potuta essere realizzata senza le richieste di tutti voi. Ecco il vostro primo assaggio".

Tom Holkenborg, che usa Junkie XL come nome d'arte, è stato coinvolto come compositore delle musiche di Zack Snyder's Justice League. Il brano che ha condiviso online si intitola The Crew at Warpower e ha un'atmosfera epica ed eroica.

HBO Max proporrà la versione dell'adattamento dei fumetti che ha la durata di 4 ore dopo le innumerevoli richieste condivise negli ultimi anni, permettendo così ai fan dell'universo legato ai fumetti della DC di scoprire la versione originale ideata dal regista.

Il progetto, secondo quanto rivelato dal filmmaker, sarà radicalmente diverso da quanto proposto sul grande schermo dopo l'intervento di Joss Whedon.

Per completare il suo montaggio, Zack Snyder ha potuto contare su un budget aggiuntivo di 70 milioni di dollari che ha permesso inoltre di realizzare delle sequenze aggiuntive in cui apparirà anche Jared Leto nel ruolo del malvagio Joker.

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.