Zack Snyder's Justice League: Harry Lennix conferma che sarà Martian Manhunter

In Zack Snyder's Justice League, la versione del film che arriverà su HBO Max in quattro parti, avrà nel proprio cast anche Harry Lennix che ha confermato di interpretare sullo schermo Martian Manhunter.

Il supereroe extraterrestre avrebbe dovuto essere coinvolto nella storia del lungometraggio, tuttavia le riprese della serie The Blacklist avevano impedito all'attore di essere coinvolto nel lavoro sul set.

Harry Lennix ha debuttato nel DC Extended Universe in occasione del film L'uomo d'acciaio nella parte del Generale Swanwick e, intervistato da Collider, ha raccontato che non sapeva la vera identità del personaggio o i progetti di Zack Snyder.

L'attore ha poi svelato che quando ha scoperto che avrebbe dovuto essere coinvolto in Justice League non ha comunque avuto l'occasione di leggere il copione: "Lo stavano ancora sviluppando e hanno mantenuto la segretezza su ogni dettaglio".

Lennix non ha potuto nemmeno giare le scene previste in versione Manhunter e Zack Snyder lo ha quindi richiamato sul set quando i vertici di Warner Bros ha approvato la produzione delle riprese aggiuntive per permettere al regista di concludere il montaggio del suo progetto per HBO Max. Il budget previsto per il completamento della nuova versione di Justice League è stato di circa 70 milioni di dollari e la cifra comprende anche il lavoro sugli effetti visivi e sul montaggio.

I fan da tempo stanno attendendo di scoprire le caratteristiche della visione originale ideata dal filmmaker dell'avventura vissuta dai personaggi della DC che uniscono le forze per salvare la Terra. I protagonisti sono infatti Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller e Jason Momoa rispettivamente nel ruolo di Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman.