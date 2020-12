Zack Snyder's Justice League: in arrivo un fumetto della DC tratto dalla miniserie?

Zack Snyder's Justice League potrebbe diventare un fumetto pubblicato da DC Comics, come svelato durante un evento che si è svolto in modo virtuale.

Scott Snyder, che non ha alcun legame di parentela con il regista, ha infatti accennato al progetto in fase di sviluppo.

Scott Snyder ha rivelato che DC Comics gli aveva chiesto di "Aiutare con il fumetto ideato come adattamento ed espansione della mitologia che verrà proposta da Zack Snyder's Justice League, progetto a cui sta lavorando il regista per HBO Max".

L'artista ha poi aggiunto, scherzando, che ha rifiutato l'incarico perché "Dovevo occuparmi di molti lavori e non posso più affrontare le persone che ci confondono".

In passato Zack Snyder ha collaborato con DC Comics per pubblicare un fumetto prequel del film L'uomo d'acciaio, mentre Batman v Superman: Dawn of Justice ha dato vita a nove numeri che approfondivano la storia di alcuni personaggi (Batman, Lois Lane, il senatore Flinch, Superman e Lex Luthor).

L'ormai famosa Snyder's Cut del film diventerà una miniserie della durata totale di quattro ore che verrà distribuita da HBO Max. La piattaforma di streaming ha inoltre investito 70 milioni di dollari per poter girare del materiale aggiuntivo che coinvolge anche il Joker interpretato da Jared Leto e alcune scene in cui apparirà anche Flash, ruolo affidato a Ezra Miller.

I fan da tempo stanno attendendo di scoprire le caratteristiche della visione originale ideata dal filmmaker dell'avventura vissuta dai personaggi della DC che uniscono le forze per salvare la Terra. I protagonisti sono infatti Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller e Jason Momoa rispettivamente nel ruolo di Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman.