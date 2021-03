Zack Snyder's Justice League, i fan ringraziano Warner e HBO Max con un messaggio aereo

Per l'uscita della Justice League di Zack Snyder, i fan DC hanno affittato un aereo per esprimere tutta la loro gratitudine nei confronti di Warner Bros. e HBO Max.

È un uccello? È un aereo? Sì, è un aereo! Nelle ore successive all'uscita di Zack Snyder's Justice League, i fan hanno ringraziato Warner Bros. e HBO Max affittando un aereo per condividere un messaggio semplice ma assolutamente sentito. A giudicare da questa e altre reazioni, la versione di Snyder ha ricevuto un'accoglienza decisamente positiva.

"AT&T, WarnerMedia, HBO Max grazie per lo #SnyderCut". È questa la scritta che si librava nel cielo di Los Angeles qualche ora fa, su un banner attaccato a un velivolo affittato dai fan DC in occasione dell'uscita sulla piattaforma di Zack Snyder's Justice League, l'atteso director's cut del film che nel 2017 - tra tagli, modifiche e cambi alla regia - aveva lasciato delusi non pochi spettatori.

"I fan hanno raccolto nuovamente dei soldi per mostrare tutto il loro apprezzamento nei confronti di AT&T, WarnerMedia e HBO Max per aver reso realtà lo Snyder Cut" ha raccontato un fan, Carlos Proano, ai microfoni di Comicbook "Anche a rappresentare quei fan che negli ultimi tre anni sono saliti almeno tre volte su un aereo, quello di utilizzare un velivolo per far volare un banner di ringraziamento nel cielo nel giorno dell'arrivo dello Snyder Cut in tv ci è sembrata un'ottima maniera di celebrare il film. La raccolta fondi ha anche permesso una donazione di 1400 dollari all'American Foundation for Suicide Prevention" ha poi aggiunto, facendo riferimento alle varie iniziative intraprese dai fan dal 2017 a oggi per poter vedere il risultato del lavoro di Snyder, e al contempo onorando la memoria della figlia del regista, Autumn, che si tolse la vita proprio durante la realizzazione del film.

Zack Snyder's Justice League ha debuttato anche in Italia su Sky Cinema e NOW TV. E voi, l'avete già visto?