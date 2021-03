Zack Snyder's Justice League: il regista spiega le differenze dei due costumi indossati da Superman

In Zack Snyder's Justice League i fan possono vedere Superman, interpretato dall'attore Henry Cavill, indossare due diversi tipi di costume e il regista ha ora spiegato la differenza tra le due situazioni.

I fan hanno infatti notato le differenze esistenti nel personaggio nel corso dei vari capitoli della storia, epilogo compreso.

Nel film Zack Snyder's Justice League si vede Superman mentre indossa il costume nero dopo essere tornato in vita e, nell'ormai famosa sequenza ambientata nel Knightmare, di nuovo con il tradizionale look blu e rosso.

Il regista ha spiegato: "La Terra viene distrutta forse un anno o due dopo gli eventi di Juistice League. O forse di più, non lo so. Non si tratta comunque di dieci anni, probabilmente non cinque anni, ma un paio di anni. Sono in quella situazione da abbastanza tempo perché i nemici degli eroi non considerano più la Batcaverna un posto dove potrebbero nascondersi".

Superman, interpretato da Henry Cavill, ha quindi vissuto in quel periodo di tempo una serie di eventi, tra cui la drammatica morte di Lois, e il tempo trascorso è alla base del cambiamento del costume indossato. Zack Snyder ha spiegato: "Il costume nero, se si pensa alla moderna Krypton quando se ne è andato dal pianeta, era quello indossato da tutti. Quindi è in un certo senso collegato al vecchio mondo. Penso ci sia un rapporto più diretto con la sua famiglia. Per molti aspetti la tuta blu, per me, rappresenta il suo posto sulla Terra ed è il costume di un eroe, quello del suo destino, mentre la versione nera è più personale, più vicina alla sua famiglia".

Il filmmaker ha aggiunto: "Ho sempre avuto l'intenzione di sviluppare l'idea alla base dei cambiamenti vissuti dal personaggio nei film che volevamo realizzare".