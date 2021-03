Zack Snyder's Justice League: commentiamo il film evento in diretta

Zack Snyder's Justice League è finalmente sui nostri schermi e ne parliamo in diretta oggi per Road to Ultrapop, alle ore 18.00 con i team di Movieplayer e Lega Nerd.

In attesa della seconda edizione di Ultrapop Festival , online dal 21 al 25 marzo, il Road To UltraPop Festival prosegue con un nuovo panel dedicato al cinema: oggi si parla di Zack Snyder's Justice League . Dopo averlo visto in anteprima, Giovanni Zaccaria, Roby Rani e Valentina Ariete ne discutono con Gabriella Giliberti cercando di analizzare la genesi e lo sviluppo di uno dei casi più particolari della storia del cinema recente: dopo aver abbandonato la produzione del film prima della sua conclusione a causa della scomparsa della figlia, il regista Zack Snyder è riuscito a rimettere mano alla sua opera anche se era già stata completata e pubblicata nel 2017 da Joss Whedon: il film, che è da oggi disponibile su SKY e Now TV - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Zack Snyder's Justice League - è la sua versione originale, quella che avrebbe voluto completare quattro anni fa.

Il panel verrà trasmesso live in contemporanea su otto diversi social:

Youtube Facebook e Twitch di Ultrapop Festival

Youtube, Facebook e Twitch di Movieplayer

Twitch e Facebook di Lega Nerd.