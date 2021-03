Zack Snyder's Justice League: svelato il cameo del regista

Zack Snyder's Justice League contiene un cameo del regista Zack Snyder in una delle prime scene del film.

I fan sono riusciti a individuare il momento in cui appare in scena il filmmaker e hanno condiviso l'immagine sui social, permettendo così di notare il dettaglio anche a chi si fosse lasciato sfuggire il momento durante la visione dell'epica avventura.

Justice League: il cameo di Zack Snyder nella scena con Amy Adams

Dopo circa quindici minuti dall'inizio del film, Zack Snyder appare infatti in una scena con protagonista Lois Lane, interpretata da Amy Adams. Il regista è seduto in un bar dal quale esce la giornalista, il Fred 6 Ginger, e la sua immagine si intravede attraverso la vetrina del locale mentre Lois si ferma per aprire l'ombrello.

Nel 2018 il regista aveva condiviso un'immagine tratta da quella scena anticipando che la protagonista era ritratta mentre stava andando a Heroes Park come tutti i giorni per rendere omaggio al suo amato, sacrificatosi per salvare la Terra. Zack Snyder aveva inoltre aggiunto: "Non è soltanto un cameo, sono io che disegno la scena in una finta caffetteria che rappresenta il vero locale dove ho disegnato realmente lo storyboard della scena".

Per le riprese di Justice League Zack Snyder aveva infatti fatto ricreare il suo locale preferito dove aveva lavorato alla creazione dei lungometraggi.

Qui trovate la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League. Nel film, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo, è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.