Zack Snyder's Justice League: il film sarà in vendita in Blu-Ray e DVD a settembre

Il film Zack Snyder's Justice League arriverà a settembre in formato Blu-Ray e DVD, come confermato da Warner Bros.

Dopo molta attesa Warner Bros ha confermato che Zack Snyder's Justice League arriverà prossimamente in formato Blu-Ray e DVD.

Negli Stati Uniti le varie edizioni homevideo del film tratto dai fumetti della DC saranno in vendita dal 7 seettembre.

Il film Zack Snyder's Justice League, distribuito sugli schermi dopo le innumerevoli richieste dei fan, sarà proposto in formato 4K Ultra D al prezzo di 44.95 dollari e l'edizione proporrà inoltre la colonna sonora in Dolby Atmos remixata pensando agli impianti home theater casalinghi. L'edizione in Blu-Ray sarà invece acquistabile a 35 dollari e quella in DVD a 28.98 dollari.

Per ora non è stata confermata la presenza di contenuti extra o di altro materiale inedito.

Zack Snyder's Justice League: la copertina del film in formato 4K

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.