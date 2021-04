Zack Snyder’s Justice League: solo il 36% di spettatori ha finito di vedere il film nella prima settimana

Solo il 36% di tutti gli utenti statunitensi che si sono sintonizzati su Zack Snyder's Justice League, quindi meno della metà degli utenti complessivi, sono arrivati a completare la visione del film nella prima settimana.

Le quattro ore di durata di Zack Snyder's Justice League sembrano aver messo alla prova il pubblico americano, come indicherebbero le statistiche diffuse da Samba TV (via Slashfilm.com) secondo cui 2,2 milioni di utenti hanno visto Zack Snyder's Justice League nella prima settimana. Questo dato, però, è riferito a tutti coloro che hanno visto almeno cinque minuti dei 242 minuti di durata complessiva.

Quando si arriva alle quattro ore totali, il numero di utenti si assottiglia, si arriva infatti a 800.000 utenti, il 36% del pubblico americano totale.

Ovviamente sono numeri da prendere con le pinze. Innanzitutto, si tratta di una una società di dati di terze parti, ma sulla base dei dati diffusi finora Forbes è stato in grado di fornire una stima approssimativa del successo di Zack Snyder's Justice League in termini finanziari. Secondo Bloomberg, Zack Snyder's Justice League ha permesso a HBO Max il suo più grande salto di qualità registrando un aumento dell'8,9% nelle persone che utilizzano l'app mobile. Abbinato ai dati di Samba TV, Forbes ipotizza che il film arriverà a raggiungere circa 66 milioni di entrate annuali per HBO Max.

Scrive Forbes: "Tuttavia, facendo i salti mortali, supponiamo che tutti gli 1,48 milioni di nuovi download siano anche nuovi abbonati paganti. A 14,99 dollari l'uno, si tratta di un guadagno mensile di circa 22,2 milioni per un film che è costato ad AT&T altri 70 milioni per essere completato".

Niente di equiparabile alle entrate al botteghino, ovviamente, ma si concretizza una solida vittoria per HBO Max e Warner Media. Per averne la conferma definitiva, Warner dovrebbe diffondere i numeri ufficiali, cosa che probabilmente non avverrà.

Qui trovate la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League, disponibile in digitale.