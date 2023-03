Zack Snyder: il Superman di Henry Cavill nel poster dell'evento sulla sua trilogia DC

Zack Snyder ha condiviso un nuovo poster dedicato all'evento Full Circle sulla sua trilogia di film DC, a 10 anni di distanza dal suo capostipite, L'uomo d'acciaio (2013).

Il poster ha al centro la statua di Superman che vedevamo durante il suo Zack Snyder's Justice League e che celebrava il sacrificio dell'eroe di Henry Cavill. "Sono super eccitato per questo incredibile evento di tre giorni a favore dell'AFSP", ha dichiarato il regista. "Cercate il link per acquistare i biglietti domani alle 8 del mattino. Grazie alla Warner Bros. per tutto il sostegno che ci ha dato per realizzarlo".

È interessante che stia ringraziando la Warner Bros. e sembra proprio che Snyder sia stato incentivato ad aiutare questa transizione dal DCEU al DCU dei DC Studios senza alimentare ulteriori polemiche.

Batman v Superman, Zack Snyder torna a parlare della 'scena di Martha': "Era un'idea meravigliosa"

Al momento il regista è concentrato sulla creazione di un mondo basato sul franchise di Netflix Rebel Moon, ma anche se dovesse dare l'addio definitivo ai fan del DCEU in occasione di questo evento, abbiamo la sensazione che non smetterà mai di pubblicizzare i suoi film.