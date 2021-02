Batman v Superman, Zack Snyder torna a parlare dell'uso del nome Martha: "Penso fosse un'idea meravigliosa"

Zack Snyder, in un'intervista rilasciata a I Minutemen, è tornato a parlare delle citiche ricevute dal film Batman v Superman: Dawn of Justice a causa della scena in cui i due protagonisti scoprono il legame personale con il nome Martha.

Clark Kent è stato infatti adottato da Martha e in uno dei momenti più importanti del lungometraggio chiede a Bruce Wayne di salvare la madre, rapita da Lex Luthor. Batman, sentendo il nome che gli ricorda la propria madre (Martha Wayne), esita e decide quindi di non uccidere Superman, promettendogli di salvare la donna.

Parlando di Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder ha ora dichiarato: "Voglio dire solo che è al 100% il fulcro che tiene insieme l'intero film. Credo che il fatto che il suo concetto principale sia stato preso in giro e sminuito sia significativo per quanto riguarda il modo in cui il film è stato accolto".

Il filmmaker ha proseguito ribadendo che la considera un'"idea meravigliosa e incredibilmente simmetrica".

Snyder, in precedenza, aveva spiegato che insieme allo sceneggiatore Chris Terrio si era ritrovato nella situazione di dover capire in che modo si poteva interrompere uno scontro tra Batman e Superman, considerando che erano così determinati a distruggersi a vicenda. Snyder ha raccontato: "Abbiamo pensato alla loro umanità e al fatto che Batman si renda conto che Superman abbia una sua umanità, non è semplicemente una creatura, è un uomo e, anche se si tratta di un alieno, per molti aspetti è più umano di lui. Ha accolto tutte le parti positive della razza umana e quindi Batman si rende conto di qualcosa che invece lui non è. Ed è quello il modo in cui abbiamo iniziato a parlare di quell'elemento della storia".