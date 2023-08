Batman, un collaboratore di Zack Snyder parla del film di Ben Affleck mai realizzato: 'Era fantastico'

A meno di clamorosi cambiamenti Ben Affleck ha definitivamente chiuso con il mondo della DC dopo il suo ultimo cameo in The Flash. L'attore in questione, che ha per la prima volta indossato i panni di Batman nel 2016, avrebbe dovuto essere protagonista di un suo film stand-alone, ma il progetto non si è mai concretizzato. A svelare nuovi dettagli ci ha pensato Jay Oliva, storyboard artist e regista che in passato ha lavorato con Zack Snyder su molti film della DC.

"Non posso dire molto, ma posso assicurarvi che era fottutamente fantastico. Quando sono entrato a far parte del progetto c'erano già diverse sceneggiature, Ben e Geoff Johns ci stavano lavorando. Sarebbe stata una storia completamente nuova e mai trattata prima nei fumetti di Batman" ha spiegato ai microfoni di Inverse. "Era un progetto davvero intelligente, pieno di cose che avrei voluto si fossero realizzate".

"Ben ha poi dovuto abbandonare il progetto per motivi personali, ma posso dire che durante tutto il tempo trascorso con lui sentivo che si trattava di un film speciale" ha aggiunto Oliva.

Zack Snyder's Justice League: il legame con The Batman, il film con Ben Affleck mai realizzato

Il villain del film doveva essere Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello, che avrebbe rappresentato una minaccia fisica e mentale per il cavaliere oscuro di Ben Affleck. La Warner ha poi deciso di cambiare rotta e realizzare The Batman con Robert Pattinson, affidando la regia a Matt Reeves.

Aquaman 2, rimosso il cameo del Batman di Ben Affleck

Per evitare di confondere i fan dato l'imminente nuovo corso del DC Universe, e non alimentare false speranze, tutte le scene di Ben Affleck sarebbero state rimosse dal sequel di Aquaman per volere di James Gunn e del co-CEO Peter Safran. Il film arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre.