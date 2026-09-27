GF Vip Andreas Muller, il racconto sul fratello Daniel: "Mi vergognavo di lui"

Andreas Muller racconta al Grande Fratello Vip il difficile rapporto con il fratello Daniel durante l'infanzia tra disabilità bullismo e una passione per la danza che ha contribuito ad avvicinarli.

Andreas Muller torna a parlare del fratello Daniel al Grande Fratello Vip e racconta uno dei periodi più difficili della loro infanzia. Il ballerino ha ricordato la vergogna provata da bambino, il bullismo subito da Daniel e il lungo percorso che ha trasformato il loro rapporto.

Andreas Muller e il racconto del fratello Daniel al GF Vip

Parlando con Marina La Rosa e altri coinquilini, Andreas ha ricordato senza edulcorare il modo in cui, da bambino, viveva la presenza del fratello. "Io mi vergognavo di lui, capito? Perché era proprio strano. Però quando c'hai 10 anni è il discorso", ha raccontato.

Andreas ha ammesso di non avere avuto, da bambino, gli strumenti per comprendere realmente la situazione di Daniel: "Io lo vedevo strano, cioè non sapevo che ci fosse un problema. Ma anche se me l'avessero spiegato probabilmente non avrei capito".

Andreas Muller e Marina La Rosa

Il suo racconto riguarda anche il contesto sociale nel quale è cresciuto. Parlando dei coetanei e delle conversazioni tipiche di quell'età, ha precisato di essere stato completamente concentrato sul proprio mondo, tra amici, calcio e ragazzine: "Cioè se sei un bimbominkia, sei un bimbominkia".

Ha poi raccontato di aver attraversato una fase nella quale arrivava persino a evitare il fratello: "Mi ricordo che io c'avevo proprio questo allontanamento. Cioè lo vedevo in giro, tanto il paesino era piccolo, prendevo proprio l'altra strada".

Il passaggio più duro della storia riguarda proprio il tentativo, da parte di Andreas, di nascondere agli altri l'esistenza di Daniel. "C'è stato anche un momento in cui i ragazzi con cui uscivo dicevo che io avevo un solo fratello, cioè non è che ne avevo due", ha svelato.

Andreas ha ammesso di aver vissuto male quel periodo, anche all'interno della propria famiglia: "L'ho vissuta un po' male anche con lui in casa".

Nel ricordare il passato, l'ex ballerino ha utilizzato anche termini oggi riconosciuti come profondamente offensivi. Il punto della sua testimonianza, però, era proprio restituire con crudezza il linguaggio e la mentalità che appartenevano a quell'ambiente e, soprattutto, raccontare il proprio comportamento da bambino senza modificarlo a posteriori.

Daniel veniva bullizzato in paese

Andreas ha quindi spiegato anche ciò che Daniel avrebbe subito da parte degli altri ragazzi. "È stato bullizzato. Cioè comunque era la pecora nera delle situazioni", e ha ricostruito episodi che gli sono rimasti impressi fin dall'infanzia. "C'ho queste immagini da piccolo che lo vedo ritornare con un occhio nero così. Oppure con tutto uno sfregio qua", ha raccontato.

Secondo il ricordo di Andreas, la disabilità rendeva Daniel particolarmente esposto alle prese in giro e alle aggressioni. E proprio la dimensione del piccolo paese, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non avrebbe rappresentato per lui una forma di protezione. "Nei paesini piccoli poi è peggio! Uno pensa che in un paesino piccolo sei più protetto, peggio. Cioè invece sei proprio preso di mira", ha detto.

La madre di Andreas e quella richiesta sulla danza

A cambiare progressivamente il rapporto tra i due fratelli è stata anche la madre di Andreas. Il ballerino ha precisato che sua madre, invece di cercare di spiegargli nei dettagli la condizione di Daniel, gli chiese semplicemente di compiere un piccolo sforzo e di ascoltare il fratello. Daniel, infatti, aveva una grande passione per la danza. Guardava continuamente film come Step Up, Honey e Flashdance e parlava spesso di ballo. "Mamma ha cercato di andare a parare sul fatto che lui, quelle poche volte che comunicava con me, mi diceva quanto fosse appassionato del ballo",

La madre gli avrebbe quindi suggerito di assecondare quella passione, anche se lui all'epoca preferiva giocare a calcio. "Dopo tanto tempo che me lo chiedeva io sono andato a fare 'sta lezione di danza, ma vergognandomi comunque", ha ricordato. Poi qualcosa è cambiato: "Torno a casa e inizio effettivamente a ballare, cioè mi era piaciuta proprio tanto". Da quel momento Andreas ha progressivamente accantonato il calcio per dedicarsi alla danza.

Andreas e suo fratello Daniel

La passione di Daniel per l'hip hop

Nel racconto di Andreas emerge soprattutto quanto la danza fosse importante per Daniel. "Lui a casa si guardava Step Up 1, Step Up 2, Honey, Flashdance... Tutti quelli da... Io li ho imparati a memoria!".

Daniel, secondo il fratello, era completamente immerso in quel mondo: "Non aveva, non ha, ma tuttora non ha altre argomentazioni. Cioè se io adesso te lo presento, lui nel giro di 5 minuti ti parla di quando lui faceva parte di una crew e ballava".

E Daniel, ha sottolineato Andreas, ha realmente ballato. "C'è stato un momento in cui ha ballato veramente", ha spiegato, aggiungendo però una frase particolarmente significativa: "Prima poteva ballare, adesso no".

Il rapporto tra Andreas e Daniel è cambiato nel tempo

Il racconto al Grande Fratello Vip arriva dopo altre dichiarazioni con cui Andreas aveva già parlato del fratello. Nei giorni precedenti, conversando con Carmen Russo, aveva spiegato che proprio Daniel aveva sognato di diventare ballerino e che, non potendo realizzare quel desiderio, aveva incoraggiato lui a provarci. Andreas avrebbe così scoperto una passione destinata a cambiare completamente la sua vita.

Le parole pronunciate adesso davanti a Marina La Rosa aggiungono un elemento particolarmente crudo a quella storia: Andreas non ha spiegato soltanto quanto Daniel fosse stato vittima del bullismo, ma ha riconosciuto anche il proprio comportamento di bambino, compresa la vergogna e il desiderio di prendere le distanze dal fratello.

È proprio questa assenza di edulcorazione a rendere il racconto particolarmente forte. Andreas non sembra voler giustificare ciò che faceva da bambino, ma ricostruire quel periodo attraverso gli occhi di un ragazzino che, come lui stesso ha spiegato, non comprendeva pienamente la disabilità del fratello e che solo successivamente ha iniziato a capire quanto Daniel avesse vissuto e quanto il loro rapporto fosse importante.