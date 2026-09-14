Zack Snyder e la rivelazione brutalmente onesta sul Superman di James Gunn: "Non l’ho ancora visto"

Zack Snyder torna a parlare di Superman, ma questa volta la sua risposta ha fatto discutere i fan. Il regista ha raccontato di non aver ancora visto il film di James Gunn con David Corenswet, nonostante lo avesse elogiato pubblicamente in passato e detto di essere impaziente di vedere il nuovo capitolo dell'universo DC.

I fan di James Gunn accusano Snyder di non essere stato sincero

Durante un'intervista a The Hollywood Reporter per parlare del suo nuovo film The Last Photograph, a Snyder è stato chiesto cosa pensasse del nuovo Superman diretto da James Gunn. La risposta è stata piuttosto semplice: "Non l'ho ancora visto. Non ne ho ancora avuto l'occasione".

Uno scatto con Zack Snyder

Snyder ha comunque aggiunto di augurare il meglio al collega, senza entrare nel merito del film. Una dichiarazione apparentemente innocua che, però, è stata subito confrontata con alcune parole pronunciate dallo stesso regista l'anno precedente.

Nel corso del podcast Happy, Sad, Confused, Snyder aveva infatti parlato in termini decisamente entusiastici del progetto di Gunn. "È fantastico", aveva detto, aggiungendo di non vedere l'ora di scoprire quale sarebbe stato il film successivo.

Il cambio di versione, o almeno l'apparente contraddizione tra le due interviste, ha inevitabilmente riacceso le discussioni intorno al rapporto tra Snyder e il nuovo corso della DC.

Sui social le reazioni non hanno tardato ad arrivare. Una parte del pubblico ha interpretato la dichiarazione di Zack Snyder come una possibile presa di distanza dal film di Gunn, mentre altri hanno ipotizzato che il regista stesse semplicemente evitando di commentarlo.

Alcuni utenti hanno collegato la questione anche alle reazioni molto aggressive di una parte del fandom legato allo Snyderverse nei confronti del nuovo DCU. Un utente ha ironizzato sul fatto che Snyder potesse essere stato troppo impegnato a vedere i suoi fan criticare il film e taggarlo continuamente sui social.

Altri hanno scelto toni ancora più duri, arrivando a suggerire che il regista stesse mentendo. Si tratta, però, di interpretazioni dei fan, non di fatti dimostrati. Snyder non ha spiegato perché nel 2025 avesse definito Superman "fantastico" pur non avendolo ancora visto, né ha accusato pubblicamente James Gunn o il suo film.

Snyder continua a vedere i supereroi in modo molto diverso

La discussione riporta anche a una differenza più ampia tra il cinema di Snyder e quello di Gunn. Il primo ha costruito la propria versione dell'universo DC su un approccio fortemente mitologico ai personaggi, mentre il nuovo DCU di Gunn ha scelto fin dall'inizio una strada differente.

Un ritratto di Snyder

Lo stesso Snyder ha spiegato di non riuscire a pensare ai film di supereroi nello stesso modo in cui vengono generalmente costruiti i grandi blockbuster del genere. "Io non penso in quel modo. Non ci riesco. Preferisco parlare della loro mitologia. E forse non è altrettanto divertente", aveva raccontato riferendosi al suo approccio.

È una differenza che ha contribuito a rendere Snyder una delle figure più divisive del cinema tratto dai fumetti. Da una parte c'è il pubblico che continua a chiedere il ritorno del suo universo; dall'altra, chi considera il DCU di Gunn una netta rottura con quella fase.

Al di là delle dichiarazioni di Snyder, il passaggio di consegne è ormai una realtà. Il suo universo narrativo non è destinato a proseguire all'interno dell'attuale DCU, mentre James Gunn e Peter Safran hanno assunto la guida del nuovo progetto cinematografico e televisivo della DC.

La presenza di Zack Snyder continua però a essere un argomento particolarmente sensibile per il fandom, soprattutto ogni volta che il regista parla dei nuovi film.