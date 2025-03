Zack Snyder sarà il regista di Brawler, film ambientato nel mondo dell'UFC

Zack Snyder ha trovato un nuovo progetto: il regista ha infatti firmato l'accordo che gli permetterà di realizzare Brawler, un lungometraggio ambientato nel mondo dell'Ultimate Fighting Championship.

Il filmmaker collaborerà con UFC di Dana White e con il proprietario del magazine The Ring, Turki Alashikh.

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di Brawler ci sarà un uomo di Los Angeles che si fa strada nel mondo dell'UFC.

Alashikh ha dichiarato in un comunicato: "Sono da anni un fan del lavoro di Zack, il suo stile unico - dalle sue iconiche scene d'azione alle sue travolgenti immagini e alla narrazioni emozionanti in modo intenso - unito al suo ritratto umanizzato di personaggi non privi di difetti, è qualcosa di unico. Non potrei pensare a una persona migliore con cui collaborare per portare l'UFC sul grande schermo".

White, CEO di UFC, ha aggiunto che il lungometraggio è un progetto davvero ambizioso e tutte le persone coinvolte sono piene di passione per la storia.

Gli attuali progetti del regista

Zack Snyder sarà coinvolto nella realizzazione di Brawler anche come co-sceneggiatore insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Il regista, inoltre, sarà uno dei produttori insieme a Deborah Snyder e Wesley Coller di Stone Quarry.

Il filmmaker ha aggiunto: "Dietro ogni grandioso combattente c'è la storia di come è arrivato a quel punto. UFC è leader mondiale negli sport e sono onorato nel collaborare con loro per raccontare questa storia incredibile".

Il regista è attualmente impegnato anche nello sviluppo di un film destinato a Netflix, la cui storia avrà al centro il dipartimento di polizia di Los Angeles. Snyder ha collaborato con il servizio di streaming in occasione di Army of the Dead e i due film di Rebel Moon.