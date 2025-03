Zack Snyder celebra l'anniversario della sua Justice League e i fan chiedono il suo ritorno nel DCU

In occasione del quarto anniversario dell'uscita in streaming della versione di Justice League ideata da Zack Snyder, online ci sono ancora molti fan che sperano in un ritorno del regista nel mondo della DC per concludere la storia lasciata in sospeso.

Il montaggio ideato dal filmmaker ha infatti debuttato il 18 marzo 2021 su HBO Max dopo una lunga campagna online dei fan per poter vedere il lavoro che era stato compiuto e poi modificato radicalmente dopo l'ingaggio di Joss Whedon.

La celebrazione del ritorno di Justice League

Scrivendo sui social media, Zack Snyder ha scritto celebrando la distribuzione di Zack Snyder's Justice League: "Sono passati 4 anni. Sono ancora incredulo dal fatto che persino esista. Un grande ringraziamento a tutti voi che l'avete fatto accadere. Se avete 4 ore libere, dategli un'occhiata su Max".

I commenti dei fan

La condivisione del video ha animato le speranze dei fan che vorrebbero assistere alla conclusione della storia che Snyder aveva ideato per i supereroi della DC.

Tra i commenti al post c'è infatti chi ha scritto "Non avere il capitolo finale sarebbe una tragedia cinematografica!" o un semplice appello "Realizza la parte 2".

Tra i fan c'è chi non ha inoltre perso la speranza di un ritorno sugli schermi dello Snyderverse, mentre un altro utente ha dichiarato: "Il miglior film di supereroi di sempre. Sono ancora triste che non abbiamo mai potuto vedere Darkseid trovare l'equazione dell'anti-vita e Superman diventare cattivo. Sarebbe stato il culmine del cinema dei supereroi".

Nei commenti ci sono anche paragoni con i film Marvel, sostenendo che la versione di Justice League diretta da Zack Snyder non sia all'altezza della trilogia del Cavaliere Oscuro firmata da Christopher Nolan ma superi di molto il livello raggiunto da Avengers: Infinity War ed Endgame. Tra le proposte condivise online, inoltre, c'è quella di 'vendere' lo Snyderverse a Netflix e concludere così il progetto che il regista aveva ideato per gli adattamenti tratti dai fumetti della DC.