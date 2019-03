Zack Snyder rivela: "Adoro i film degli Avengers!"

Francesco Bellu

Zack Snyder, quando si parla di Avengers e di film su di loro non ha dubbi: li adora! Tra Marvel e DC Comics c'è sempre stata una grande rivalità, ma il regista non la vede in modo tanto drastico, sottolineando piuttosto come i fan debbano essere, mentalmente parlando, i più aperti, andando anche oltre la mania per i cinecomic.

Le dichiarazioni di Zack Snyder, a lungo uomo guida dell'Universo esteso DC grazie a film come Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League , sono apparse in un video postato sull'account Twitter 214, durante un incontro tra il regista e il pubblico. "La faccenda dei cinecomic è... sapete: sono un fan. Io li guardo al cinema, e li amo. Guardo tutti i film degli Avengers, mi diverto, li adoro. Devi divertirti con i cinecomic, ma devi comunque essere aperto ad altre cose".

Il discorso di Snyder è piuttosto chiaro: guardare i film dei supereroi ma non solo. Un eclettismo questo che lo stesso regista dimostra di coltivare, senza farsi tanti problemi. Si sa infatti che il suo prossimo lavoro sarà uno zombie movie molto delirante, intitolato Army of the Dead. Non ha caso lo ha definito come: "Una buona cosa per ripulirsi il palato e per tuffarsi veramente con entrambe le mani e fare qualcosa di divertente ed epico e folle e fuori di testa nella miglior maniera possibile. Questa è l'opportunità di trovare una maniera puramente gioiosa di esprimere me stesso attraverso un genere. Sarà lo zombie freak show più delirante e consapevole di sé - ma non nel senso che farò gli occhiolini alla cinepresa - ed estremo che qualcuno abbia mai visto. Niente mi ha mai fatto perdere la testa così".

Zack Snyder talking about CBM's and how he enjoys watching the Avengers movies, but "you also have to be open to other things" pic.twitter.com/9nJilBofHX — 214 (@boomborks) 24 marzo 2019