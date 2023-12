Zachary Levy su Sean Gunn: 'Quando sei il fratello del tizio che guida la DC puoi interpretare chi vuoi'

Zachary Levy non le manda a dire e accusa velatamente James Gunn di nepotismo per aver affidato al fratello Sean il ruolo del villain DC Maxwell Lord.

Ancora non è chiara la sorte del personaggio di Shazam dopo l'insuccesso di critica e pubblico di Shazam! Furia degli dei, ma nel frattempo Zachary Levy non tiene la lingua a posto e lancia una frecciatina a commento della notizia dell'ingaggio di Sean Gunn nel ruolo del villain DC Maxwell Lord dichiarando che, "quando sei il fratello del tizio che guida la DC, puoi interpretare chi vuoi". Riferimento per niente velato a James Gunn.

Durante un'intervista con ComicBook.com, Zachary Levi ha parlato del suo ruolo di eroe presso DC Comics ribadendo di essere molto orgoglioso di Shazam! Furia degli dei nonostante l'accoglienza non proprio trionfale della critica e la deludente performance al botteghino.

Zachary Levy all'attacco

Riguardo alla possibilità di interpretare un personaggio diverso nel DCU, sulla scia del passaggio di Jason Momoa da Aquaman a Lobo, e sull'ingaggio di Sean Gunn nel ruolo di Maxwell Lord dopo aver già interpretato Weasel in The Suicide Squad (oltre a doppiare G.I. Robot in Creature Commandos), Levi ha risposto polemicamente: "Quando sei il fratello del tizio che dirige la DC, immagino che tu possa interpretare chi vuoi".

Questa non è la prima volta che James Gunn viene accusato di nepotismo. Oltre al fratello Sean, che lo accompagna in molti dei suoi film, Gunn è stato criticato per aver ingaggiato la moglie Jennifer Holland per Shazam! Furia degli Dei.