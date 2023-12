Sean Gunn sarà Maxwell Lord nel nuovo DC Universe, James Gunn: 'Definirlo villain è un pò riduttivo'

Secondo quanto riportato da Deadline, il fratello di James Gunn, Sean Gunn ha firmato ufficialmente il contratto per interpretare Maxwell Lord nel nuovo DC Universe del fratello. Non è si sa ancora però se il personaggio apparirà in Superman: Legacy o in altri progetti futuri della DC (così come altri personaggi recentemente annunciati come Supergirl).

Gunn ha prontamente commentato la notizia sui social media, mettendo in dubbio la natura da villain del personaggio di Lord. "Definire Max un villain è un pò riduttivo per quel che mi riguarda", ha scritto il capo dei DC Studios taggando il co-creatore originale del personaggio di Maxwell Lord J.M. DeMatteis, che a sua volta ha commentato la notizia scrivendo: "News interessante. Ma il nostro Max non è mai stato un cattivo. Spero che James s'ispiri alla versione del personaggio di Giffen-DeMatteis-Maguire".

Ezra Miller non sarà più The Flash, il DCU di James Gunn verso il recasting?

Maxwell Lord

Creato d Keith Giffen, J. M. DeMatteis, e Kevin Maguire per i fumetti DC, Maxwell Lord appare per la prima volta in Justice League #1 come un astuto e potente uomo d'affari alleato dei supereroi che contribuì alla formazione della Justice League International. Numerosi anni più tardi, nel 2005 in Countdown a Crisi Infinita diventa un villain a tutti gli effetti, cosa mai accettata dal team creativo originale di Giffen, DeMatteis e Maguire.

Pedro Pascal ha interprato per ultimo il ruolo di Lord in Wonder Woman 1984. Sean Gunn invece ha vestito i panni di Kraglin nella saga di Guardiani della Galassia mentre in The Suicide Squad - Missione Suicida ha interpretato Weasel e ha vestito i panni dell'Uomo Calendario per un cameo.