Shazam! Furia degli Dei, la critica più feroce arriva dal regista stesso: "Inguardabile!"

Non è stato accolto molto bene al box-office Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Numerose le critiche dei fan e questa volta anche il regista David F. Sandberg ha voluto partecipare attivamente al dibattito in rete, dando una sua opinione del suo stesso film.

"Billy e Shazam hanno due personalità totalmente differenti. Vorrei davvero che qualcuno lo facesse notare al regista. Inguardabile!" è il commento fatto da David F. Sandberg su Letterboxd, piattaforma in cui chiunque può dare il proprio giudizio di un film. Ovviamente si tratta di un commento scherzoso e fatto apposta per prendersi gioco delle critiche così come fatto in precedenza con Shazam!, Annabelle: Creation e Lights Out.

Shazam! Fury of the Gods: l'autocritica scherzosa del regista David F. Sandberg

Shazam! Furia degli Dei si è rivelato un flop e la Warner ha deciso di correre ai ripari anticipando la uscita on demand al 17 aprile. Ciò significa che il film avrà un'esclusiva di un mese soltanto nelle sale prima di approdare sulle piattaforme digitali, un periodo più breve rispetto alle più recenti finestre di proiezione da quando hanno riaperto le sale cinematografiche dopo lo stop per l'emergenza sanitaria.

Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson?

In Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Zachary Levi, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.