Spy Kids: Armageddon, pioggia di critiche per il reboot: 'Dopo Banderas, Zachary Levy è un downgrade'

Lanciato nel 2001, il franchise di Spy Kids è diventato nel corso degli anni uno dei più amati dai giovanissimi e non solo. Adesso è tutto pronto per un reboot, intitolato Spy Kids: Armageddon, ma i fan dei primi capitoli non sono stati soddisfatti dalle scelte di casting. I protagonisti saranno infatti Zachary Levy e Gina Rodriguez nei panni delle superspie Nora e Terrence Torres, mentre Everyl Carganilla e Connor Esterson hanno i ruoli dei figli della coppia, Patty e Tony.

I fan hanno espresso il loro disappunto sui social con diversi tweet. C'è chi ha scritto: "Passare da Carla Cugino e Antonio Banderas a Gina Rodriguez e Zachary Levy potrebbe essere il downgrade più grande mai fatto nella storia di un remake".

Chi invece ha commentato: "Non saranno mai come loro", postando una gif tratta dal primo Spy Kids, e chi ha detto: "Gina e Zachary vi vogliamo bene, ma no grazie". Per molti sembra dunque difficile immaginare altri due protagonisti nel ruolo delle celebri superspie.

Zorro, Antonio Banderas: "Steven Spielberg mi mise in guardia sull'avanzata del digitale"

Di cosa parla il reboot di Spy Kids

Questa la sinossi anticipata da Netflix: Quando i figli dei più grandi agenti segreti al mondo aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.

Spy Kids: Armageddon arriverà su Netflix il 22 settembre. Il film è stato scritto e diretto da Robert Rodriguez, già regista dello storico franchise.