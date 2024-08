Zac Efron ha avuto un incidente in vacanza mentre era a Ibiza

Zac Efron è stato brevemente ricoverato in ospedale per un 'piccolo incidente in piscina' in Spagna, mentre nuotava.

Zac Efron, star del film "A Family Affair", ha avuto un piccolo incidente avvenuto durante una vacanza a Ibiza, in Spagna. La star trentaseienne si trovava in una villa sull'isola quando ha avuto un "piccolo incidente" mentre era in piscina, come confermato da un rappresentante dell'attore a PEOPLE.

Zac Efron a Ibiza: incidente in piscina

Venerdì 2 agosto Efron è stato portato in ospedale per misure precauzionali, ma è stato dimesso la mattina successiva. "Sta bene," ha rassicurato il rappresentante dell'attore. Poco prima dell'incidente, Zac Efron era stato visto sul palco con il DJ Martin Garrix durante una performance all'Ushuaïa Ibiza Hotel and Beach Club. Un video su TikTok mostra l'attore ballare al fianco del DJ, tra gli applausi entusiasti del pubblico.

Ora che è tornato a casa e si sta riprendendo, Zac Efron sembra pronto a tornare ai suoi numerosi progetti. I fan possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che la star sta bene e continua a lavorare su nuovi ed entusiasmanti progetti.

Baywatch: Dwayne Johnson e Zac Efron in una foto del film

Nonostante l'incidente, Efron ha avuto un anno pieno di impegni. È apparso in "The Iron Claw", "Ricky Stanicky" e nella commedia romantica "A Family Affair" accanto a Nicole Kidman e Joey King.

Efron ha descritto l'entusiasmo di lavorare di nuovo con Kidman, dodici anni dopo aver recitato insieme in "The Paperboy". "È stato perfetto. Quale modo migliore per riconnettersi? E ci siamo divertiti," ha detto l'attore.

A Family Affair: Nicole Kidman e Zac Efron sono una coppia innamorata nel trailer italiano del film Netflix

A giugno, Efron e Kidman hanno parlato con PEOPLE della loro nuova commedia, rivelando che il titolo originale del film era molto più esplicito di quello attuale. "Si chiamava 'Motherf-----'," ha spiegato Efron. Entrambi hanno scherzato sul fatto che il titolo provocatorio abbia attirato la loro attenzione e li abbia convinti ad accettare il progetto.