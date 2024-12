Zac Efron ha aiutato Robert Pattinson all'inizio della sua carriera: "Sapevo le conseguenze della fama"

Robert Pattinson ha svelato che il collega Zac Efron l'ha aiutato all'inizio della sua carriera ad affrontare la fama ottenuta con i film di Twilight.

L'attore americano, intervistato dal The New York Times Style magazine, ha ricordato le difficoltà affrontate dall'amico quando era un giovane attore alle prese con i primi successi internazionali.

L'amicizia tra le due star

Zac Efron ha dichiarato: "Si è trattato di un periodo folle. Ero impegnato ad assicurarmi che lui stesse bene perché sapevo cosa stava facendo a me".

Robert Pattinson ha invece aggiunto: "Ero davvero consapevole che nessuno stava realmente pensando a me. C'è qualcosa sulla natura dell'essere 'carne fresca'. Pensavano quasi 'Non sei nemmeno umano'".

I migliori film di Robert Pattinson

L'interprete di Edward nei film della saga di Twilight ha inoltre rivelato che ha spesso ha inventato storie sulla sua vita parlando con la stampa in passato e che è ancora riconosciuto per il ruolo di vampiro, nonostante i progetti interpretati successivamente e l'iconica parte di Bruce Wayne. Ricordando quanto gli è accaduto in un aeroporto, Robert ha raccontato: "Mi hanno detto: 'Ehi, sei il tizio di Twilight. Perché hai smesso di recitare?'. Ho reagito dicendo: 'Sono Batman?'. Si è messa semplicemente a ridere".

I prossimi progetti di Robert Pattinson

Robert, prossimamente, sarà il protagonista di Mickey 17, il nuovo film diretto dal premio Oscar per Parasite Bong Joon Ho. L'attore era ritornato sul set dopo il successo ottenuto con la parte di Bruce Wayne nel film The Batman, diretto dal regista Matt Reeves nel 2022. Il sequel del progetto targato DC dovrebbe arrivare nei cinema durante il 2026 e le riprese dovrebbero quindi iniziare il prossimo anno. Il lungometraggio ha inoltre portato alla creazione della serie spinoff The Penguin, con star Colin Farrell.