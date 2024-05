A Family Affair: Nicole Kidman e Zac Efron interpretano una coppia innamorata nel trailer del film Netflix

Il 28 giugno arriverà sugli schermi di Netflix la nuova commedia A Family Affair, con star il trio composto da Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King, di cui è stato condiviso online il trailer.

Nel video si anticipa come una ragazza si ritrovi alle prese con una situazione del tutto inaspettata quando la madre inizia una relazione con il suo capo, una star del cinema dal carattere piuttosto complicato.

Gli interpreti del film

Il film A Family Affair è diretto da Richard LaGravenese ed è stato scritto da Carrie Solomon.

Nel ruolo di madre e figlia ci saranno Nicole Kidman e Joey King, mentre Zac Efron avrà la parte del divo del cinema.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre Kathy Bates, Liza Koshy, Shirley MacLaine, Sherry Cola, Olivia Macklin, Wes Jetton, Ian Gregg, Sarah Baskin.

La sinossi ufficiale

Nel film targato Netflix, una sorprendente relazione scatena conseguenze comiche per una giovane (Joey King), sua madre (Nicole Kidman) e il suo capo nonché star del cinema (Zac Efron) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Per scoprire come si evolverà la complicata situazione non resta che attendere il 28 giugno, data prevista per il debutto in streaming del progetto.