Zac Efron al fianco di Will Ferrell in una nuova commedia di Nicholas Stoller

La star di A Family Affair pronta a cimentarsi in un nuovo progetto per il cinema.

Zac Efron sarà il co-protagonista della nuova commedia con la star di Anchorman Will Ferrell, scritta e diretta da Nicholas Stoller e ancora senza un titolo ufficiale.

Di recente, Nicholas Stoller e Will Ferrell hanno lavorato insieme nella commedia You're Cordially Invited, e ora è pronta a collaborare in un nuovo progetto. Con Zac Efron, il regista ha lavorato in Cattivi vicini e nel sequel, in cui recita anche Seth Rogen e Rose Byrne.

La trama del nuovo film con Zac Efron e Will Ferrell

La commedia di Nicholas Stoller racconta la storia di un giovane detenuto (Zac Efron), che appena uscito di prigione, prende in ostaggio un'aula di tribunale di un reality show perché ritiene un giudice megalomane (Will Ferrell), sia responsabile di una passata sentenza che gli ha rovinato la vita.

Seth Rogen e Zac Efron sul set di Cattivi vicini

La produzione del lungometraggio sarà curata sempre dal duo Stoller-Ferrell, con Stoller Global Solutions e Gloria Sanchez Productions insieme a Jessica Elbaum e Alex Brown.

Il prossimo progetto di Zac Efron

Tra i futuri lavori della star di The Iron Claw spicca un film intitolato Famous, ambientato a Los Angeles, che approfondisce il lato oscuro delle celebrità e nel quale Zac Efron interpreta due ruoli.

Propenso ad accettare ruoli particolarmente sfidanti, nel prossimo progetto, Zac Efron interpreta il fan ossessivo Lance Dunkquist e la star di Hollywood James Jansen, per la regia di Jody Hill.

Zac Efron in una scena di A Family Affair

Nel 2024, l'attore ha recitato nel film di Richard LaGravenese, A Family Affair, affiancando Nicole Kidman, Joey King, Kathy Bates e Liza Koshy.