Ashley Tisdale rivela la divertente reazione della figlia a Zac Efron in High School Musical

L'attrice Ahsley Tisdale ha raccontato come ha reagito la figlia quando ha visto per la prima volta il film High School Musical.

Ashley Tisdale ha rivelato l'inaspettata reazione di sua figlia alla visione di High School Musical, in particolare subito dopo l'apparizione di Zac Efron.

L'attrice, durante la sua partecipazione a un episodio del podcast Breaking Beauty, ha condiviso il divertente aneddoto legato alla bambina.

La reazione alla visione di High School Musical

Jupiter, la figlia di Ashley Tisdale, ha solo tre anni e il marito dell'attrice, Christopher French, ha deciso di farle vedere High School Musical. L'interprete di Sharpay Evans nei film della Disney ha spiegato divertita la reazione della piccola: "Ha pensato che Zac Efron fosse suo padre. Ho detto: 'No, quello non è papà. Solo perché hanno i capelli scuri, non vuol dire che sia papà'".

Ashley ha più volte parlato in passato del suo rapporto con il collega, spiegando che tra di loro è sempre esistita una grande amicizia. Zac, invece, ha avuto una storia d'amore durata cinque anni con la sua co-star Vanessa Hudgens, che si è successivamente sposata con Cole Tucker ed è diventata anche lei mamma.

L'amicizia tra co-star

Tisdale, parlando di Efron durante il podcast intitolato Not Skinny But Not Fat, aveva ribadito che non lo aveva mai considerato come un potenziale fidanzato: "Lui era molto più giovane rispetto a me ed era inoltre come un fratello". I due co-protagonisti del franchise di genere musical si sono conosciuti infatti prima di diventare delle star e sono sempre stati particolarmente vicini.

In un'altra intervista l'attrice aveva ricordato quando aveva girato insieme all'amico un episodio di The Suite Life of Zack and Cody che prevedeva anche un bacio tra i loro personaggi: "Ho chiuso la bocca così velocemente ed è stata la cosa peggiore di sempre perché siamo inoltre molto amici".