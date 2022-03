Zac Efron e i suoi baffi nella prima foto del film Apple Una birra al fronte

The Greatest Beer Run Ever: Zac Efron in una scena

Apple TV+ ha diffuso la prima foto di Zac Efron in Una birra al fronte, avventura cameratesca diretta da Peter Farrelly e basata sul memoir del marine John "Chick" Donohue. Chick si recò in Vietnam al culmine della guerra per portare una birra ai suoi amici e rallegrare la loro giornata. Il viaggio per arrivare a destinazione è stato denso di avventure mentre Chick inanellava "una serie di fughe esilaranti e strazianti richiami" lungo la strada, in una storia drammatica, divertente e commovente.

Noto per le commedie demenziali dirette a quattro mani col fratello Bobby Farrelly, da Tutti pazzi per Mary a Scemo e più scemo, nel 2019 Peter Farrelly ha conquistato l'Oscar per il Miglior film con il suo road movie Green Book, che ha segnato la svolta del cineasta verso storie drammatiche.

La foto diffusa da Apple TV+ ha rilasciato il primo sguardo a Efron nei panni di Chick con baffi e vestiti sporchi mentre si trova su un elicottero.

Una birra al fronte uscirà su Apple TV+ come film originale nei prossimi mesi. Nel cast del film, adattato da Farrelly, troviamo anche Russell Crowe, Kyle Allen, Bill Murray, Jake Picking, Will Hochman e Archie Renaux.