Russell Crowe e Zac Efron star di The Greatest Beer Run Ever

Gli attori Russell Crowe e Zac Efron sono attualmente in Tailandia per le riprese di The Greatest Beer Run Ever, diretto da Peter Farrelly.

Russell Crowe e Zac Efron saranno i protagonisti del film The Greatest Beer Run Ever, diretto da Peter Farrelly.

La conferma del coinvolgimento delle due star è avvenuta grazie all'annuncio dell'inizio delle riprese in Tailandia.

Il film si basa sul libro The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War scritto da Chick Donohue e J.T. Malloy e racconta quello è accaduto all'autore nel 1967, quando ha lasciato New York per portare della birra ai suoi amici di infanzia che stavano combattendo in Vietnam. Il giovane si è fatto dare un passaggio da una nave mercantile e poi ha trasportato la birra attraverso la giungla mentre cercava di rintracciare i suoi tre amici. Chick, vestito con pantaloncini e una camicia hawaiana, venne scambiato per un agente della CIA, situazione che ha reso i suoi sforzi più facili, anche se poi si è ritrovato coinvolto nel conflitto.

Zac Efron avrà la parte di John "Chick" Donohue, mentre per ora non è stato svelato quale ruolo è stato affidato a Russell Crowe nel lungometraggio che è prodotto per Apple TV+. Le due star stanno da giorni condividendo delle foto dalla Tailandia.

Peter Farrelly, reduce del successo di Green Book, sarà coinvolto come regista, oltre ad aver firmato la sceneggiatura con Brian Currie e Pete Jones.