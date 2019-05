Young Sheldon: la versione giovane del cast di The Big Bang Theory apparirà nel finale della stagione 2

La versione young del cast di The Big Bang Theory farà la sua comparsa nell'ultimo episodio della stagione 2 Young Sheldon in omaggio alla fine della longeva sitcom.

Il finale della seconda stagione di Young Sheldon vedrà, a sorpresa, la comparsa della versione giovane del cast di The Big Bang Theory. L'episodio che andrà in onda negli USA il 16 maggio vedrà, dunque, l'arrivo di Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette in versione bambina.

Young Sheldon: Iain Armitage in una scena

Il gustoso crossover sarà un tributo a The Big Bang Theory, che si conclude dopo 12 gloriose stagioni, e agli attori Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch.

Young Sheldon, spinoff della durata di mezz'ora a episodio, vede Iain Armitage nei panni della versione bambina di Sheldon Cooper. L'interprete dello Sheldon adulto, Jim Parsons, funge da narratore dello spinoff. La storia vede il piccolo Sheldon, all'età di 9 anni, che vive con la famiglia nel Texas dell'Est e frequenta la scuola superiore.

