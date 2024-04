Young Sheldon 7: le nuove foto dal set anticipano l'imminente funerale in arrivo

Come tutti sanno da The Big Bang Theory, il padre di Sheldon muore prima che il personaggio si trasferisca in California

Il cast di Young Sheldon potrebbe aver appena girato la scena che tutti stanno aspettando nell'ultima stagione: ovvero quella del funerale di George Cooper, il padre del protagonista.

Anche se nulla è stato confermato ufficialmente, i dettagli notati nelle recenti immagini del set postate online dai membri del cast potrebbero suggerire che sono state effettuate le riprese di una scena funebre, molto probabilmente quella di George, la cui morte è attesa dall'inizio della serie.

Rachel Bay Jones, che interpreta Audrey, la madre di Mandy McAllister, ha condiviso su Instagram un'immagine che include i membri del cast Emily Osment, Wallace Shawn (John Sturgis) e Will Sasso (Jim McAllister). Sono tutti vestiti di nero, il che potrebbe far pensare che i personaggi stiano partecipando a un funerale. Anche Melissa Peterman (Brenda Sparks) ha condiviso un'immagine del set con Raegan Revord (Missy Cooper) e Annie Potts (Meemaw), anch'esse vestite di nero. Da notare che l'interprete di George Cooper, Lance Barber, non è presente in nessuna delle immagini.

Il ritorno di Jim Parsons

È possibile che questi personaggi siano vestiti eleganti per un altro motivo, anche se tutti gli indizi fanno pensare che lo show includerà la scena del funerale di George Cooper. Questo perché in The Big Bang Theory è stato rivelato che George è morto durante l'infanzia di Sheldon, e i fan sapevano che il momento sarebbe arrivato a un certo punto in Young Sheldon.

Young Sheldon 7: la morte di George anticipata da una foto dal set?

Young Sheldon dirà addio a George, ma il finale della serie includerà un importante ritorno. La star del franchise Jim Parsons apparirà nel finale nei panni di uno Sheldon Cooper più anziano, affiancato dalla co-star di The Big Bang Theory Mayim Bialik, probabilmente per una scena di flashforward che concluderà la sua storia. Nel frattempo, è in cantiere anche una serie sequel, che seguirà George (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) mentre crescono la loro famiglia in Texas.