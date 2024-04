Young Sheldon, Iain Armitage: 'Il finale soddisferà i fan di The Big Bang Theory'

Con l'avanzare delle settimane, ci si avvicina anche al finale di Young Sheldon, che metterà la parola fine allo show dopo sette stagioni di successo, con la star principale, Iain Armitage, che ha assicurato ai fan di The Big Bang Theory che il finale sarà davvero soddisfacente.

Le star dello show - tra cui Emily Osment, Montana Jordan, Raegan Revord, Zoe Perry, Annie Potts, Iain Armitage e Lance Barber - si sono prese una pausa dalle riprese del finale della serie questa settimana per riflettere su tutto ciò al PaleyFest e anticipare ciò che i fan potranno aspettarsi.

Parlando con PEOPLE, Armitage ha detto del finale: "Si chiude un cerchio e penso che stiamo cercando di fare del nostro meglio per soddisfare sia i fan del nostro show che quelli di Big Bang Theory, ed è stato molto divertente da girare".

La Perry ha aggiunto che i fan di lunga data potranno aspettarsi di trovare "piccoli e divertenti" cenni ed easter egg nello stesso episodio conclusivo: "Penso che quello che ci si può sempre aspettare dallo show è ovviamente la leggerezza, l'umorismo, ma anche molto cuore", ha detto l'attrice. "Quindi penso che le persone saranno davvero commosse dal finale di questa storia. È un grande capitolo conclusivo".

Il gran finale con Jim Parsons

Lo spin-off di The Big Bang Theory ha seguito per sette stagioni la vita del bambino prodigio Sheldon Cooper, interpretato da Jim Parsons in Big Bang e da Armitage in Young Sheldon.

Young Sheldon dirà addio a George, ma il finale della serie includerà un importante ritorno. La star del franchise Jim Parsons apparirà nel finale nei panni di uno Sheldon Cooper più adulto, affiancato dalla co-star di The Big Bang Theory Mayim Bialik, probabilmente per una scena di flashforward che concluderà la sua storia. Nel frattempo, è in cantiere anche una serie sequel, che seguirà George (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) mentre crescono la loro famiglia in Texas.