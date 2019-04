The Big Bang Theory 12: cast in lacrime durante la lettura dell'ultimo episodio

Jim Parsons e Kaley Cuoco nel pilot di The Big Bang Theory

Sarà pure iniziato con un Big Bang ma ora è finito in lacrime. Alcuni attori della sitcom The Big Bang Theory hanno infatti postato in preda alla commozione delle immagini sulla lavorazione di quello che sarà, dopo ben 12 stagioni, l'ultimo episodio della popolare serie della CBS che ha reso famosi in tutto il mondo Leonard, Sheldon, Howard e Raj, quattro genietti nerd e geek del California Institute of Technology alle prese con la loro totale incapacità di vivere una vita socialmente appagante e i loro comici tentativi per poter instaurare qualsiasi rapporto con le ragazze.

Le foto pubblicate su Instagram da Kaley Cuoco e Melissa Rauch mostrano alcuni momenti della lettura del copione dell'ultima puntata quando cast e crew leggono insieme la storia per assicurarsi così che i dialoghi e ogni altra cosa funzioni alla perfezione. Particolarmente provata, Kaley Cuoco ha condiviso uno scatto in cui la si può vedere letteralmnte in preda al pianto mentre stringe lo script tra le braccia in cui commenta: "Dopo il tavolo di lettura dell'ultima puntata di The Big Bang Theory" per poi inserire un dettaglio stesso del copione e la dicitura: "Non riesco a dormire" e infine mostrare la sua postazione sul tavolo con la sceneggiatura aperta con i dialoghi coperti da numerosi fazzoletti di carta e un avvertimento al pubblico: "Preparatevi per un finale che mi ha lasciato veramente senza parole".

The Big Bang Theory: una delle foto ricordo del matrimonio

Melissa Rauch ne inserisce un altro poco prima della lettura in cui si vede l'intero cast e gli sceneggiatori in posa tutti insieme. "Sto per andare al nostro tavolo di lettura per leggere il finale della serie scritto da questo gruppo di geni - così scrive l'attrice nella didascalia - Le persone spesso chiedono quale sia il segreto dietro il successo della serie... beh, non è un segreto... è l'assoluta brillantezza di queste menti incredibili. Li amo così tanto". In un altro abbraccia tutti gli attori sul set della serie, in cui è possibile vedere anche l'immancabile ascensore rotto; ormai un vero e proprio simbolo della trasmissione, "E' stato - dice - un incontro speciale. Per sempre amerò questi momenti con i miei fratelli e le mie sorelle".