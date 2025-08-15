Yellowstone, svelato uno spin-off segreto di Taylor Sheridan: tutte le novità su Rio Palo

Il nuovo spin-off segreto di Yellowstone sarà girato a Ferris, Texas, e introdurrà personaggi e storie inedite che arricchiranno il celebre franchise televisivo di Taylor Sheridan.

Il mondo di Yellowstone di Taylor Sheridan si arricchisce di un nuovo capitolo. È stato infatti svelato uno spin-off segreto, al momento noto con il titolo provvisorio di Rio Palo, che sarà girato a Ferris, in Texas, a circa 32 km a sud di Dallas.

Con una popolazione di circa 5.000 abitanti, Ferris offrirà le location principali per il progetto, ancora avvolto nel mistero. Questo spin-off si aggiunge a serie già in sviluppo come Y: Marshals, lo spin-off di Beth e Rip, The Madison, 6666 e il prequel 1944, ma sembra rappresentare un percorso completamente nuovo all'interno del franchise di Yellowstone.

Secondo un report del San Antonio Express-News, Rio Palo è probabilmente un titolo provvisorio che potrebbe cambiare prima del lancio ufficiale. La serie sarà girata nel cuore del Texas e dovrebbe raccontare una nuova storia indipendente dagli altri spin-off, pur mantenendo il legame con l'universo creato da Sheridan. L'annuncio ha subito catturato l'attenzione dei fan, curiosi di scoprire quale nuova famiglia o quale aspetto del mondo americano verrà esplorato.

Rio Palo porta nuove storie nel franchise di Yellowstone

Finora i fan di Yellowstone erano abituati a spin-off legati ai personaggi già noti, ma Rio Palo sembra voler tracciare un percorso diverso. La serie, ambientata in Texas, potrebbe concentrarsi su un contesto industriale o rurale ancora poco esplorato da Sheridan, offrendo uno sguardo autentico su nuove dinamiche familiari e sociali. La scelta di Ferris non è casuale: la città è famosa come "capitale dei mattoni della nazione" e ha un forte legame con la storia industriale del Texas, elementi che potrebbero essere integrati nella trama.

Yellowstone 3: Kevin Costner e Kelly Reilly in una scena

La città di Ferris ha confermato su Facebook di collaborare con la Paramount Pictures per ospitare le riprese principali della serie. Sebbene non siano stati ancora svelati i protagonisti o il collegamento con altri spin-off, la produzione punta a costruire un nuovo nucleo narrativo che arricchirà il mondo di Yellowstone.

L'annuncio di Rio Palo arriva in un momento in cui i fan aspettano aggiornamenti su altri spin-off già annunciati, come 6666 e The Madison. Lo spin-off con Beth e Rip, ad esempio, era previsto per il 2025 ma è stato spostato al 2026. Questa nuova serie inattesa aggiunge un elemento di sorpresa e rinnova l'interesse verso il franchise, che continua a espandersi e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

La visione di Taylor Sheridan per Rio Palo

Taylor Sheridan ha sempre utilizzato le sue serie per raccontare aspetti meno conosciuti della società americana, come i ranch di John Dutton o l'industria petrolifera in Landman. Con Rio Palo, l'autore potrebbe esplorare un nuovo contesto economico o sociale, mettendo in luce dinamiche familiari e sfide personali inedite. L'obiettivo sembra essere quello di arricchire il franchise senza ripetere storie già viste, offrendo una narrazione originale e fedele allo stile di Sheridan.

Yellowstone 4: Kevin Costner e Piper Perabo in una scena

Rio Palo rappresenta una svolta nel mondo di Yellowstone, portando nuovi personaggi e nuove storie che promettono di ampliare ulteriormente il franchise. Nonostante la mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte della Paramount o di Sheridan, l'entusiasmo dei fan cresce, e l'attesa per ulteriori dettagli sulle trame e sui protagonisti non potrebbe essere più alta. Ferris, Texas, diventerà presto il cuore di una nuova avventura televisiva che conferma l'espansione continua di Yellowstone.